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Стало известно о погибшем из-за наводнения в Сочи

Егор Провоторов
Происшествия
Стало известно о погибшем из-за наводнения в Сочи
Фото: Pixabay

В окрестностях Донской улицы в Сочи в результате действий стихии погиб один человек, сообщил в воскресенье, 24 июля, мэр города Алексей Копайгородский.

— К большому сожалению, у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким, — написал градоначальник на своем канале в Telegram.

В настоящее время в курортном городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни град, ливни, выход водоемов из берегов, а также смерчи над морем.

Самые сильные осадки были зафиксированы на территории Лазаревского района в ночь на субботу, 23 июля. В результате ливней подтопленными оказались 23 придомовые территории, пять жилых домов. Накануне специалисты ликвидировали последствия непогоды, однако к вечеру прошла вторая волна залповых ливней. В результате вода заполнила городские территории, цокольные этажи в домах, а также автодороги в Центральном и Хостинском районах Сочи.

Сильнее всего затопило дороги в районе улицы Донской. Движение было перекрыто также на участке федеральной трассы А-148 между седьмым и восьмым тоннелями.

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