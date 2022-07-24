Косметолог Аюпова рассказала о возможных проблемах со здоровьем у Ксении Алферовой

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Именитая отечественная актриса Ксения Алферова отправилась в отпуск на один из морских курортов, откуда опубликовала свою фотографию без макияжа. Однако лицо знаменитости вызвало серьезное беспокойство у косметолога Татьяны Аюповой.

Эксперт обратила внимание на значительное количество пигментных пятен на лице артистки. По словам собеседника портала BLITZ+, Алферовой стоит пройти диагностику некоторых внутренних органов, чтобы предотвратить развитие вероятных заболеваний.

— Пигментация очень явная. С ней надо будет работать сразу по завершению летнего периода. Тонус кожи прекрасный. Овал прекрасен. Видно, что очень хорошо женщина за собой ухаживает. С пигментацией надо работать. Это либо желчный пузырь, либо анемия, либо и то и другое, — сообщила Аюпова.

Накануне доктор Эрик Берг рассказал о том, как из грубой морщинистой кожи сделать более гладкую и молодую. За состояние кожи отвечает вещество, которое снабжает ее водой и коллагеном. Если его нет, лицо теряет форму, кожа становится грубее.