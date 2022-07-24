Назван ухудшающийся по ночам признак ожирения печени

Фото: depositphotos

Усиливающийся вечером или ночью зуд на подошвах и ладонях может быть серьезным признаком, указывающим на накопления жира в печени.

Ожирение печени в большинстве случаев проявляется как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), которая означает ряд состояний, вызванных накоплением жира в этом органе. По информации Кливлендской клиники, стандартными симптомами этого заболевания являются дискомфорт, болезненные ощущения в животе и чувство распирания в правом верхнем углу живота.

При этом иногда ожирение печени проявляется таким признаком как зуд. Специалистами был назван ухудшающийся вечером признак ожирения печени на ногах и руках, пишет портал МедикФорум.

— Зуд, связанный с НАЖБП, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые люди чешутся в одной области тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях, — заявили исследователи.

Накануне заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Регионального сосудистого центра Коломенской больницы Эльмар Зейналов объяснил опасность алкоголя даже в малых количествах.