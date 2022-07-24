Spectator: Бербок сыграла на руку Путину, обратившись к Канаде

Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что страна перестанет поддерживать Киев в случае дефицита газа, написала в статье для журнала Spectator обозреватель Катя Хойер.

По мнению специалиста, глава немецкой дипломатии сыграла на руку президенту России Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть Москве турбину для «Северного потока», пишет РИА Новости.

— Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку «в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями». Такая риторика играет на руку Путину, — отметила автор материала.

Хойер уверена, что немецкому правительству не удается скрывать панические настроения из-за стремительно приближающегося энергетического кризиса. Берлин по-прежнему заметно нервничает, поскольку не понимает, хватит ли стране газа, чтобы пережить зиму.

Накануне Бербок заявила, что присутствие на совместном фото лидеров России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «просто непостижимо» и является «вызовом» для НАТО.