Терапевт назвала способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

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Чтобы снять напряжение в спине, необходимо раздвинуть ноги на ширину плеч, согнуть колени, а затем прогнуться назад, дыша полной грудью. Об этом рассказала телесный терапевт Анна Протасова.

— Можно попробовать дышать с произнесением гласных звуков. Таким образом полностью расслабляется передняя и задняя части тела. Попробуйте находиться в таком положении около трех–пяти минут, а в будущем увеличить время до десяти минут, — сказала она.

Специалист добавила, что снять напряжение можно и с помощью специального оборудования. Например, так называемый коврик Кузнецова. Он состоит из игольчатых модулей, которые направлены на расслабление мышц спины и шеи. На нем достаточно лежать 20–30 минут в день, отметила Протасова в беседе с изданием Газета.ru.

До этого врачи-физиотерапевты Сэмми Марго, Натаниэль Мелендес и хирург Нил Ананд сообщили, что основными причинами сильных болей в спине являются плохая осанка и недостаток движения. Они назвали повседневные привычки, которые незаметно усугубляют болезненное состояние.