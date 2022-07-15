Физиотерапевты перечислили незаметно «убивающие» спину повседневные привычки

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Основными причинами сильных болей в спине являются плохая осанка и недостаток движения. Об этом сообщили врачи-физиотерапевты Сэмми Марго, Натаниэль Мелендес и хирург Нил Ананд. Они назвали повседневные привычки, которые незаметно усугубляют болезненное состояние.

Сутулость, сколиоз и постоянно склоненная к гаджету или экрану ноутбука голова могут стать причиной хронических болей в спине, рассказал Мелендес. Он отметил, что неправильная осанка провоцирует спазмы мышц и защемления нервов.

— Наклон головы на 10,5 сантиметра вниз, когда смотрите в экран смартфона, сравним с нагрузкой на шейный отдел позвоночника, когда у вас на плечах сидит ребенок, — пояснил медик.

Хирург Ананд подчеркнул, что тело человека создано для движения, но современные люди большую часть времени проводят сидя, что приводит к болям в спине. Чтобы исправить это, нужно регулярно выходить на прогулку и делать укрепляющие мышцы спины и пресс упражнения.

Также врач назвал еще одну причину болей в спине — это неправильно подобранная по высоте и мягкости подушка или недостаточно жесткий матрас. Для облегчения болей специалист посоветовал спать на спине с подложенной под колени подушкой.

Физиотерапевт Марго добавил, что боли в спине зачастую появляются из-за недостатка отдыха, сильного стресса, плоскостопия и отсутствия растяжки мышц, сообщается на портале The Sun.

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