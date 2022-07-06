От обморока до инсульта: какие опасности подстерегают на даче в летний сезон

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Лето — это время не только отпусков, но и дачного сезона, поэтому с установлением теплой погоды огромное количество людей устремляется на свои участки. Чтобы не переусердствовать с земляными работами и сохранить здоровье, дачникам, особенно людям пенсионного возраста, следует придерживаться нескольких простых правил, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Во-первых, по словам медика, следует помнить, что садово-огородными работами лучше заниматься до 10:00 и после 16:00. Время максимальной солнечной активности, которая приходится на 10:00–16:00, лучше посвятить делам в доме.

— Если вам предстоит копать землю или выполнять иные серьезные нагрузки, то перед началом работ лучше сделать легкую разминку. Также рекомендуется избегать физических нагрузок в первые час–полтора после приема пищи, — подчеркнула Кожевникова.

Она также отметила, что в жаркое время особое внимание следует уделять питьевому режиму.

— Пейте воду в достаточном количестве: потеря жидкости в жару может стать причиной обезвоживания, — говорит доктор. — Однако и чрезмерное ее употребление не приветствуется, особенно у людей с гипертонической болезнью, заболеваниями почек и сердечной недостаточностью. В этих случаях избыток воды может стать причиной чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь способно привести к гипертоническому кризу и к ухудшению течения ишемической болезни сердца.

Она также предупредила, что если человеку предстоит поднимать тяжелые вещи, сумки, то нужно постараться делать это с прямой спиной:

— Следует избегать положения спины в форме дуги, когда человек низко наклоняется и из такого положения поднимает груз. Это может привести к повреждению связок, межпозвоночных дисков и обострению болей в спине.

Рыхление грядок, посев семян и высадка рассады тоже требуют определенных усилий, заметила врач:

— Поза с опущенной вниз головой опасна в первую очередь тем, что при резком выпрямлении может появиться головокружение, вплоть до обморока. А затем последует резкий скачок артериального давления, способный спровоцировать не только общее ухудшение самочувствия, но и инсульт. Поза на корточках лишь немногим лучше, поскольку в таком положении нагрузке подвергаются коленные и тазобедренные суставы, а риск их травмирования существенно возрастает. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, возьмите небольшую скамеечку и полите грядки, сидя на ней, чтобы меньше нагружать поясницу и минимизировать риски ухудшения состояния здоровья.

Пожилым людям, по словам специалиста, рекомендуется через каждые полтора–два часа делать перерывы в работе, чтобы избежать перегрузок:

— Отвлекитесь на 10–15 минут, расслабьтесь, просто погуляйте, посидите в тени или полежите в тишине с закрытыми глазами. После такого перерыва вы почувствуете прилив бодрости, да и работа будет переноситься легче.

Также очень важно иметь на даче аптечку со средствами первой медицинской помощи, не забывать принимать назначенные лекарственные препараты и постоянно следить за состоянием своего здоровья. Если самочувствие ухудшилось, следует уменьшить или же совсем прекратить нагрузку, а при необходимости обратиться к лечащему врачу.

Во время садово-огородных работ не стоит забывать про перчатки, чтобы избежать образования на ладонях волдырей и мозолей, заключила врач.

— И главное, помните: огородничество — это не каторга! Ваш любимый сад и огород должны приносить вам радость, а не становиться источником проблем со здоровьем. Выбирайте работу себе по силам, благоразумно относитесь к своим дачным обязанностям, не переоценивайте собственные возможности и получайте удовольствие от того, что делаете, — добавила Кожевникова.