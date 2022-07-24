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Кардиолог объяснил, чем опасны продуктовые магазины для сердечников

Александр Афонин
Общество
Кардиолог объяснил, чем опасны продуктовые магазины для сердечников
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В летний период людям с сердечными заболеваниями стоит осторожнее посещать продуктовые магазины. Об этом заявил врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По словам специалиста, наибольшую опасность представляют отделы с замороженными продуктами. В них обычно поддерживается температура не выше 14 градусов, что после жаркой улицы может сказаться на здоровье.

— В отделах, где продают охлажденные и замороженные продукты, например мясо, иногда поддерживается температура не выше 14 градусов. Капиллярная сеть может очень бурно отреагировать на такой перепад температур, — сказал он.

Врач порекомендовал избегать походы в холодные отделы пожилым людям, детям младше четырех–пяти лет и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, резкие перепады температуры могут привести к инфаркту или инсульту.

Хорошев посоветовал заранее планировать поход в магазин. Кроме того, не стоит задерживаться в прохладных местах, передает радио Sputnik.

Ученые из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах выяснили, что бананы, авокадо, лосось и другие продукты, которые богаты калием, нормализуют артериальное давление, предотвращают развитие болезней сердца и инсульта. В исследовании участвовали почти 25 тысяч человек в возрасте 58–59 лет.

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