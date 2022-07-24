Кардиолог объяснил, чем опасны продуктовые магазины для сердечников
В летний период людям с сердечными заболеваниями стоит осторожнее посещать продуктовые магазины. Об этом заявил врач-кардиолог Владимир Хорошев.
По словам специалиста, наибольшую опасность представляют отделы с замороженными продуктами. В них обычно поддерживается температура не выше 14 градусов, что после жаркой улицы может сказаться на здоровье.
— В отделах, где продают охлажденные и замороженные продукты, например мясо, иногда поддерживается температура не выше 14 градусов. Капиллярная сеть может очень бурно отреагировать на такой перепад температур, — сказал он.
Врач порекомендовал избегать походы в холодные отделы пожилым людям, детям младше четырех–пяти лет и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, резкие перепады температуры могут привести к инфаркту или инсульту.
Хорошев посоветовал заранее планировать поход в магазин. Кроме того, не стоит задерживаться в прохладных местах, передает радио Sputnik.
Ученые из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах выяснили, что бананы, авокадо, лосось и другие продукты, которые богаты калием, нормализуют артериальное давление, предотвращают развитие болезней сердца и инсульта. В исследовании участвовали почти 25 тысяч человек в возрасте 58–59 лет.