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Ученые назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа и инсульта

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа и инсульта
Фото: Depositphotos

Ученые из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах выяснили, что бананы, авокадо, лосось и другие продукты, которые богаты калием, нормализуют артериальное давление, предотвращают развитие болезней сердца и инсульта.

В исследовании участвовали почти 25 тысяч человек в возрасте 58—59 лет. Участники ответили на вопросы об образе жизни, им измерили кровяное давление, они сдали анализы мочи. Все добровольцы были разделены на группы в зависимости от потребления натрия (низкое/среднее/высокое) и потребления калия (низкое/среднее/высокое).

Исследователи проанализировали связь между потреблением калия, натрия и артериальным давлением. Они обнаружили, что у женщин, которые регулярно употребляли в пищу продукты с высоким содержанием калия, снижалось артериальное давление.

Кроме того, у добровольцев с самым высоким потребления калия риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 13 процентов ниже, чем у людей с самым низким потреблением калия, сообщается на портале Academic.oup.com.

Кардиолог Олег Варфоломеев назвал привычку в душе, которая может вызвать инфаркт. Распространенной причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба, отметил он.

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