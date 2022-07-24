Ефимов: Объем инвестиций ОАЭ в экономику Москвы вырос более чем в четыре раза за пять лет

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Объем инвестиций ОАЭ в экономику Москвы за последние пять лет вырос в 4,4 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 24 июля.

— По последним данным ЦБ РФ, на 1 января 2022 года накопленные инвестиции бизнеса из ОАЭ в экономику Москвы составили 362 миллиона долларов. За пять лет вложения арабских инвесторов выросли в 4,4 раза, с января по декабрь 2021-го — более чем в 1,5 раза, а в последнем отчетном периоде — с октября 2021 года к началу 2022 года — на 14,4 процента, — сказал представитель мэрии.

Почти половина накопленных иностранных инвестиций России в настоящее время приходится на Москву, добавил он. Их объем, как следует из данных ЦБ, составляет 251,4 миллиарда долларов».

При этом инвесторы из ОАЭ, как уточняется, вкладывают средства в проекты на территории столицы, а также принимают участие в капитале компаний города. В основном они вкладывают средства в инвестиционные проекты в технологической сфере.

Кроме того, развиваются и внешнеторговые отношения. Объем экспорта Москвы в ОАЭ в 2021 году составил 993 миллиона долларов, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Данный показатель, по его словам, в 2,4 раза превышает аналогичный за 2020 год.

Также объем импорта увеличился почти на 22 процента и превысил 111 миллионов долларов. Оборот внешней торговли в 2021-м между Москвой и ОАЭ составил 1,1 миллиарда долларов, что на 116 процентов больше, чем годом ранее.

Арабские инвесторы, которые планируют локализовать производство в Москве, могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и отечественные. Им могут присваиваться специальные статусы, которые снижают региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

При этом значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут те бизнесмены, кто откроет производство в технополисе «Москва». В качестве антикризисной меры для резидентов ОЭЗ действует мораторий на индексацию арендных ставок.

Также инвесторам доступны льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Он был докапитализирован на 20 миллиардов рублей в 2022 году.

Москва приветствует любые инвестиционные инициативы бизнеса, которые помогают ей развиваться, подчеркнул директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Инвесторам из ОАЭ, помимо льгот и финансовой помощи, город готов предложить различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Среди них, например, есть концессионные соглашения, позволяющие им получать доход от эксплуатации городских объектов. Кроме того, инвесторам доступны контракты жизненного цикла и офсетные контракты.

Объем ГЧП-контрактов Москвы в настоящее время превышает 1,1 триллиона рублей. При этом в 2021 году он вырос более чем на 100 миллиардов рублей.