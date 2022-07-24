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Около 50 тысяч москвичей посетили мероприятия проекта «Профессиональные стажировки»

Александр Афонин
Город
Около 50 тысяч москвичей посетили мероприятия проекта «Профессиональные стажировки»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 50 тысяч педагогов, студентов колледжей, школьников и их родителей посетили мероприятия проекта «Профессиональные стажировки» городского методического центра департамента образования и науки столицы. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Важное место в этой работе занимает проект «Профессиональные стажировки». Школьники получают возможность побывать на предприятиях, увидеть профессию изнутри, задать вопросы компетентным сотрудникам сферы и сделать осознанный выбор будущей профессии, — сказал директор городского методического центра Андрей Зинин.

В рамках проекта москвичи могли посетить около 900 экскурсий, лекций, мастер-классов и других мероприятий. Они проводились на предприятиях разных отраслей промышленности, транспорта и сервиса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль «Вкусы России», проходивший с 14 по 17 июля, посетили 800 тысяч человек. Гости приобрели 22 тонны сыров, 29 тонн мяса, мясных продуктов и деликатесов, 19 тонн рыбы и многое другое.

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