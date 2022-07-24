Путепровод на пересечении Волгоградского проспекта с МКАД капитально отремонтируют

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Россия, Москва, МКАД, 11-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Начались работы по ремонту мостового полотна Волгоградского путепровода МКАД, в рамках которого заменим защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, — сказал он.

Отмечается, что причиной ремонта стала образовавшаяся колея на дорожном покрытии. В рамках работ специалисты будут поэтапно перекрывать движение транспорта, а также оградят место проведения ремонта. Водителям потребуется соблюдать особый скоростной режим, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что левоповоротная эстакада-съезд, выходящая с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, построена на треть. На данный момент строители установили 9 опор из 12.