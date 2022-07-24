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Синоптик Тишковец пообещал сухую жаркую погоду в Москве 24 июля

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец пообещал сухую жаркую погоду в Москве 24 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителей Москвы в воскресенье, 24 июля, ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обуславливается областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и жаркой погоды при температурном фоне на шесть–семь градусов выше климатической нормы. И лишь вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, на западе Подмосковья соберутся кучево-дождевые облака, — отметил он в Telegram-канале.

При этом эксперт уточнил, что в столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Утром 24 июля российский Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе по причине сильной жары. Соответствующее предупреждение в Москве действует с 12:00 до 18:00.

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