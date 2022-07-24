«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 24 июля из-за жары

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский Гидрометцентр в воскресенье, 24 июля, объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе по причине сильной жары. Это следует из информации прогностической карты, опубликованной накануне.

— Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна, — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Известно, что соответствующее предупреждение о сильной жаре, до 32 градусов выше нуля, в Москве действует с 12:00 до 18:00 воскресенья, 24 июля.

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На будущей неделе в Московском регионе ожидается преимущественно дождливая погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму июля за все годы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.