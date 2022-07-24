Александр Олешко назвал причину своей холостяцкой жизни
Известный российский актер Александр Олешко имеет толпы поклонниц, но все еще остается холостяком. Артист назвал главную причину своей одинокой жизни.
Большую часть времени актер отдает работе в театре. Возвращаясь домой, Олешко предпочитает отдыхать в спокойствии и тишине.
— Мне очень нравится отдыхать в тишине, в своем мире. Мне нравится ночь. Это самое прекрасное творческое время. А если за окном идет снег — это замечательно, — сказал он.
Телеведущий отметил, что его не волнуют вопросы продолжения рода. По его словам, он абсолютно уверен, что в старости близкие люди смогут принести ему стакан воды, передает Nation news.
До этого телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с российским певцом Григорием Лепсом.
Также продюсер Хизри Байтазиев назвал причину разрыва отношений с певицей Земфирой. Раньше он занимался организацией первых ее концертных туров. Но позднее их отношения дали трещину, и контракт они расторгли. Причину такого итога работы продюсер назвал только спустя много лет.