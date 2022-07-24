Александр Олешко назвал причину своей холостяцкой жизни

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Известный российский актер Александр Олешко имеет толпы поклонниц, но все еще остается холостяком. Артист назвал главную причину своей одинокой жизни.

Большую часть времени актер отдает работе в театре. Возвращаясь домой, Олешко предпочитает отдыхать в спокойствии и тишине.

— Мне очень нравится отдыхать в тишине, в своем мире. Мне нравится ночь. Это самое прекрасное творческое время. А если за окном идет снег — это замечательно, — сказал он.

Телеведущий отметил, что его не волнуют вопросы продолжения рода. По его словам, он абсолютно уверен, что в старости близкие люди смогут принести ему стакан воды, передает Nation news.

До этого телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с российским певцом Григорием Лепсом.

Также продюсер Хизри Байтазиев назвал причину разрыва отношений с певицей Земфирой. Раньше он занимался организацией первых ее концертных туров. Но позднее их отношения дали трещину, и контракт они расторгли. Причину такого итога работы продюсер назвал только спустя много лет.