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Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жары в столице

Александр Афонин

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Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жары в столице
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В связи с наступившей жаркой погодой в столице городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 24 июля.

— Сегодня в городе до плюс 30 градусов. Из-за жары городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11:00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты круглосуточно проводят мойку асфальтобетонных и плиточных покрытий, а также полив проезжей части. Кроме того, в ночное время рабочие осуществляют полив кустарников, деревьев, газонов и цветников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы в воскресенье, 24 июля, ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду.

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