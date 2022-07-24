Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водитель такси сбил пешехода в центре Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Водитель такси сбил пешехода в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 1-й Басманный переулок Карта всех событий

В центре столицы водитель автомобиля такси совершил наезд на человека вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в 1-м Басманном переулке. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение транспорта на участке не затруднено. Состояние пострадавшего не уточняется, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне стало известно, что авария со смертельным исходом произошла недалеко от станции метро «Прокшино» в ТиНАО. По предварительным данным, примерно в 21:30 по адресу проектируемый проезд № 7029 водитель самосвала сбил мужчину, который шел по второй полосе от края проезжей части. От полученных травм тот скончался на месте.

Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте