«Я тебе ногу прострелю»: Митя Фомин рассказал о выступлениях перед бандитами

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экс-солист группы Hi-Fi, певец Митя Фомин выступал перед различной публикой, в том числе перед представителями криминального мира. По словам самого певца, одно из таких выступлений чуть не завершилось стрельбой.

Артист уточнил, что ему до сих пор приходится проводить концерты для людей из бандитского круга. Однако сам Фомин не любит об этом рассказывать. Но певец отчетливо помнит эпизод из своей жизни, когда директору Hi-Fi пригрозили пистолетом.

— Тогда в клубе он так и сказал заказчику: «Все, ребят, нам нужно ехать». На что тот закричал: «Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!» И достал пистолет. К слову, директор совершенно спокойно ответил: «Ну чего ты? Мы же сейчас вернемся». И мы действительно вернулись, но все гости уже лежали лицами в салате, — цитирует музыканта «Мослента».

Также в материале «Вечерней Москвы» Фомин рассказал о том, какой вклад в отечественную музыку внес солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.