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«Огромный вклад в культуру»: Фомин оценил значимость Шатунова для российской музыки

Рафаэль Залян
Полина Долганова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Огромный вклад в культуру»: Фомин оценил значимость Шатунова для российской музыки
Фото: АГН Москва

Певец Митя Фомин рассказал «Вечерней Москве» о том, какой вклад в отечественную музыку внес солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.

— Я этого человека никогда не знал, не видел его вживую, не бывал на его концертах и не являлся поклонником группы «Ласковый май». Но это нисколько не умаляет его огромного вклада в отечественную культуру, поп-культуру и музыку. И я уверен, что сотни миллионов русскоязычных людей по всему миру, которые родились в прошлом веке, сожалеют о том, что безвременно ушел этот человек, — поделился эмоциями Фомин.

Он добавил, что Шатунов скончался в возрасте 48 лет, а это практически половина жизни.

— Вчера — Пьер Нарцисс, а сегодня — Юра Шатунов… Ему бы петь и петь, особенно сейчас, когда нужны беззаботные и светлые песни. Юра — это наше прошлое, отсыл к юности, к совершенно другому времени. Такое впечатление, что это было совсем в другой жизни. Очень-очень жаль, — добавил музыкант.

Фомин также признался, что потрясен причиной смерти Шатунова.

— Возможно, это генетика, нужно разбираться. Но инфаркт в 48 лет — это как гром среди ясного неба, — подытожил певец.

До этого российский артист Алексей Глызин рассказал «Вечерней Москве», что Юрий Шатунов никогда не участвовал в скандалах шоу-бизнеса.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «ВМ» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

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