«Это был святой человек»: Алексей Глызин рассказал о характере Юрия Шатунова

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Российский певец Алексей Глызин рассказал «Вечерней Москве», что Юрий Шатунов никогда не участвовал в скандалах шоу-бизнеса.

— Это был святой человек из всей когорты этого гребаного шоу-бизнеса, который стоял особняком и никогда не участвовал в этих грязных скандалах, которые там были. Добрейший и святой человек, молодой парень… Он был совсем другим. Несмотря на тяжелое детство, его жизнь не озлобила. Я не знаю, что теперь без этого товарища будут делать все его поклонницы. Это жуткая ситуация, настоящее потрясение, — рассказал артист.

При этом Глызин отметил, что особым здоровьем Шатунов не отличался, часто ложился в больницу под капельницу:

— У него был гайморит в последнее время, часто лежал под капельницей. Но при этом вел абсолютно здоровый образ жизни. Не пил и не курил. Поэтому то, что произошло, тем более кошмарно, — заключил собеседник «ВМ».

До этого лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что музыкант Юрий Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых смерть музыканта стала настоящим горем.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «ВМ» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».