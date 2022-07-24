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Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера

Александр Афонин
В мире
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существует только два гендера — мужской и женский. Об этом он сообщил в ходе выступления на студенческой конференции во Флориде в воскресенье, 24 июля.

— Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и женщины, — сказал он.

Отмечается, что слова экс-президента были встречены громкими аплодисментами. Позже политик заявил, что республиканцы скоро вернется к управлению страной.

В ходе своей речи Трамп отметил, что спустя два года после окончания его президентского срока США стали слабее. По его словам, страну перестали уважать на мировой арене, что сказалось на политической обстановке, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон выделяет Киеву слишком много средств по сравнению с европейскими государствами. По его словам, у США 35 триллионов долларов задолженности и заметные проблемы. Однако Белый дом продолжает выводить деньги.

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