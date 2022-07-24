Трамп указал на разницу между суммой выделенных денег Украине со стороны США и Европы

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Бывший президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп считает, что Вашингтон выделяет Киеву слишком много средств по сравнению с европейскими государствами. Об этом политик заявил в субботу, 23 июля, выступая во Флориде на студенческой конференции.

— Если вы посмотрите на Украину, то мы дали ей более 60 миллиардов долларов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. Но у нас 35 триллионов долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги, — отметил бывший американский лидер.

Дональд Трамп в очередной раз повторил свое утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он до сих пор руководил американской администрацией, пишет ТАСС.

В начале июля бывший глава Белого дома заявил, что нынешним американским властям стоит прекратить читать нотации другим людям и государствам, не разобравшись до конца с внутренними проблемами.

Накануне политический обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что действующему президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент в связи с продажей ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю.