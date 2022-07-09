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«Мы нация в упадке»: Трамп предупредил США об опасности чтения нотаций другим странам

Араз Салехов
В мире
«Мы нация в упадке»: Трамп предупредил США об опасности чтения нотаций другим странам
Фото: Whitehouse

Нынешним американским властям стоит прекратить читать нотации другим людям и государствам, не разобравшись до конца с внутренними проблемами. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

— Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим, — отметил он.

При этом политик добавил, что США сможет потерять страну, если не сумеет в кратчайшие сроки остановить это разрастающееся варварство. По его словам, первым делом США нужно сделать безопаснее. Также экс-глава страны уточнил, что границы страны ужасно защищены, сообщает РИА Новости.

Накануне политический обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что Байдену необходимо объявить импичмент в связи с продажей ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю. Обозреватель напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, необходимо было направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, кто займет место Байдена на посту президента США.

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