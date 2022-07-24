Четверо детей отравились грибами в Волгоградской области

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Во Фроловском районе Волгоградской области четверо детей отравились после употребления грибов, растущих на деревьях. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения в воскресенье, 24 июля.

— По информации лечебного учреждения, четверо детей из Фроловского района попробовали грибы, растущие на деревьях. Двух девочек 2016 и 2014 годов рождения госпитализировали в ЦРБ под наблюдение врачей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще двое детей на данный момент проходят амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

По факту отравления детей в частном детском саду на северо-западе столицы 5 июля было возбуждено уголовное дело. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой, восемь детей были госпитализированы в городские больницы.