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Москвич заснял на видео поимку змеи на Ягодной улице

Араз Салехов
Происшествия
Москвич заснял на видео поимку змеи на Ягодной улице
Фото: МЧС
Россия, Москва, Ягодная улица Карта всех событий

Житель Москвы заснял на видео поимку змеи у жилого дома на юге города. Об этом стало известно в воскресенье, 24 июля.

Инцидент произошел на Ягодной улице. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось поймать змею, спрятавшуюся в кустах недалеко от подъезда, сообщает Telegram-канал «Бирюлево».

На кадрах специалисты вытаскивают змею из кустов специальным приспособлением и сажают в пластиковый контейнер.

Видео: Telegram / Бирюлево

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что делать, если вы встретили змею в городе. Ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов рассказал, что важно избегать близкого контакта с рептилией и обратиться в службу спасения, чтобы ее отловили и передали специалистам.

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