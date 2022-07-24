Сергей Собянин рассказал об удобстве форматов занятий «Московского долголетия»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Этим летом участники проекта «Московское долголетие» могут посещать занятия как очно, так и онлайн. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сейчас в проекте больше 155 тысяч горожан. Из них 94,5 тысячи занимаются дистанционно. «Московское долголетие» перешло в онлайн с началом ковида. Мы оставили этот формат, чтобы у старшего поколения была возможность заниматься спортом и творчеством даже дома, — сказал он.

Глава города отметил, что в летний период многие москвичи старшего возраста уезжают на дачу. Дистанционный формат занятий позволяет не прерывать общения с другими участниками проекта и преподавателями. Кроме того, для дачников были сформированы и отдельные направления: ландшафтный дизайн, садоводство, уроки по органическому земледелию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Те, кто остался в городе, могут принять участие в очных занятиях. Они проходят в помещениях, парках и на спортплощадках. Также сегодня в столице открыло 52 центра «Московского долголетия». К концу году их количество превысит 70, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Москве стартовал главный фестиваль лета «Цветочный джем». По его словам, гости мероприятия смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например висячие и водные сады.