Россияне смогут бесплатно пожить в новостройках

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители российских регионов получат возможность пожить в новостройках абсолютно бесплатно благодаря запуску в России пилотного проекта тест-драйва квартир. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— Услуга интересна и актуальна для рынка недвижимости сейчас. Даже покупая автомобиль, люди хотят его протестировать. А квартира — еще более дорогое приобретение. И естественно, что покупатели хотят изучить ее со всех сторон до совершения сделки, — отметил он.

Так, услугу начали оказывать в Тюмени. В планах застройщиков — совместно с риелторами развивать тест-драйв первичного жилья во всех крупных городах России. По словам Зайцева, заинтересованность данным проектом уже проявили дизайнеры и магазины мебели и декора.

Эксперт рассказал, что квартира для тест-драйва — это полноценный, оснащенный для комфортного краткосрочного проживания шоурум с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, передают «Известия».

В субботу, 23 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что по программе реновации в столице проектируются и строятся 406 домов общей жилой площадью почти 7,5 миллиона квадратных метров. Заммэра напомнил, что программа реновации нацелена на обновление жилого фонда и переселение москвичей в комфортные новостройки.