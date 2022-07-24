Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне смогут бесплатно пожить в новостройках

Араз Салехов
Общество
Россияне смогут бесплатно пожить в новостройках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители российских регионов получат возможность пожить в новостройках абсолютно бесплатно благодаря запуску в России пилотного проекта тест-драйва квартир. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— Услуга интересна и актуальна для рынка недвижимости сейчас. Даже покупая автомобиль, люди хотят его протестировать. А квартира — еще более дорогое приобретение. И естественно, что покупатели хотят изучить ее со всех сторон до совершения сделки, — отметил он.

Так, услугу начали оказывать в Тюмени. В планах застройщиков — совместно с риелторами развивать тест-драйв первичного жилья во всех крупных городах России. По словам Зайцева, заинтересованность данным проектом уже проявили дизайнеры и магазины мебели и декора.

Эксперт рассказал, что квартира для тест-драйва — это полноценный, оснащенный для комфортного краткосрочного проживания шоурум с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, передают «Известия».

В субботу, 23 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что по программе реновации в столице проектируются и строятся 406 домов общей жилой площадью почти 7,5 миллиона квадратных метров. Заммэра напомнил, что программа реновации нацелена на обновление жилого фонда и переселение москвичей в комфортные новостройки.

Жилье Россия дом
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте