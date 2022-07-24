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Полуголый мужчина в Вологде разбил окно кареты скорой помощи и сбежал

Араз Салехов
Происшествия
Полуголый мужчина в Вологде разбил окно кареты скорой помощи и сбежал
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Вологде полуголый мужчина разбил стекло и сбежал из кареты скорой помощи. Об этом стало известно в воскресенье, 24 июля.

Побег мужчины снял очевидец на видеорегистратор своего автомобиля. Отмечается, что машина скорой остановилась на светофоре на перекрестке улиц Чехова и Мальцева.

В этот момент пациент скорой разбил стекло автомобиля и выскочил через образовавшуюся дыру. После он убежал в неизвестном направлении. На беглеце были только трусы, сообщает издание «Волгода.РФ».

В башкирском селе Бакалы пьяный водитель за рулем Audi сбил насмерть четырех пешеходов. Авария произошла в пятом часу утра на 5-м километре объездной дороги села Бакалырано.

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