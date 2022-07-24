Москвичам рассказали о программе мероприятий в городских парках

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Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Заняться фитроком, поучаствовать в дружеской викторине и посмотреть шедевры советского кинематографа можно в столичных парках. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в парках пройдут новые развлекательные и познавательные мероприятия в период с 25 по 31 июля. Стать участником событий можно абсолютно бесплатно, однако для участия в некоторых мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Например, в Таганском парке 25 июля, в День памяти Владимира Высоцкого, состоится кинопоказ фильма «Служили два товарища». В летнем кинотеатре сада имени Баумана каждую среду будут демонстрировать киноленты из золотой коллекции Киностудии имени М. Горького, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что почти 73 тысячи человек посетили выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», представленную в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, с ее открытия. В ее экспозиции представлены более 600 экспонатов: произведения живописи, графики и скульптуры.