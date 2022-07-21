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Почти 73 тысячи человек посетили выставку коллекции Морозовых в Пушкинском музее

Александр Афонин
Город
Почти 73 тысячи человек посетили выставку коллекции Морозовых в Пушкинском музее
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Почти 73 тысячи человек посетили выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», представленную в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, с начала ее работы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— С первого дня работы выставки по входным билетам и всем видам мероприятий ее посетили 72 тысячи 920 человек, — говорится в сообщении.

Выставка открылась 28 июня. В ее экспозиции представлены более 600 экспонатов: произведения живописи, графики и скульптуры, передает агентство городских новостей «Москва».

16 июля стало известно, что выставку «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» ежедневно посещают около четырех тысяч человек. Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак назвала событие главной выставкой года для музея.

До этого сообщалось, что Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом». Она приурочена к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга.

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