Пушкинский музей заявил о популярности выставки коллекции Морозовых

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Выставку «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» ГМИИ имени А. С. Пушкина ежедневно посещают около четырех тысяч человек. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила директор учреждения Марина Лошак.

— Все хотят попасть на эту выставку, многие приходят по несколько раз. Где-то около четырех тысяч человек в день, больше наш музей принять не может, — сказала представитель ГМИИ.

При этом Лошак назвала событие главной выставкой года для музея. Москвичам доступны работы Винсента ван Гога, Валентина Серова, Пабло Пикассо, Константина Коровина, а также других русских и французских живописцев.

В общей сложности экспозиция включает свыше 600 предметов, среди которых порядка 260 произведений живописи, графики и скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии, книги и архивные материалы. На выставке представлены 73 картины из Эрмитажа, 71 — из Третьяковской галереи и 113 — из Пушкинского музея, увидеть их можно до 30 октября, сообщает ТАСС.

14 июля стало известно, что ГМИИ имени А. С. Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом», приуроченной к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга, до 7 августа.