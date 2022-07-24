Стала известна причина возможной «холодной войны» между Россией и США

Фото: Минобороны РФ

Применение Россией подлодки «Белгород» грозит началом «холодной войны» с США. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил телеканал CNN.

— «Белгород» даст новые возможности российскому флоту. В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту «холодной войны» под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга в напряженном противостоянии, — говорится в материале.

Уточняется, что данная подлодка станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон». Ее назначением является преследование субмарин военно-морских сил США, также «Белгород» может быть использован для шпионажа, сообщает «Лента.ру».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны ЕС своими действиями пытаются втянуть Россию в полномасштабную войну. Однако расчет НАТО наивен, поскольку Россия на протяжении истории всегда была готова к любой войне, уточнил он.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, в каком состоянии находятся отношения России и США. Опрошенные «ВМ» политологи сошлись во мнении, что полный разрыв отношений между двумя странами маловероятен.