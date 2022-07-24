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Кадыров заявил, что ЕС хочет вынудить Россию к полномасштабной войне

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил, что ЕС хочет вынудить Россию к полномасштабной войне
Фото: vk/ramzan

Страны ЕС своими действиями пытаются втянуть Россию в полномасштабную войну. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как, — сказал политик.

При этом он считает, что расчет НАТО наивен, поскольку Россия на протяжении истории всегда была готова к любой войне. В случае прямого столкновения с Россией «будут воевать мирные украинцы», написал Кадыров в Telegram-канале.

19 июля Кадыров заявил, что после окончания специальной операции на Украине необходимо начать демилитаризацию НАТО. По его словам, подобные разговоры начались после встречи с его помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым.

Также глава Чечни уверен в необходимости размещения базы ПВО в горах республики и на южных границах России. Отмечается, что политик предложил разместить базу на территории танковой части в Шалинском районе.

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