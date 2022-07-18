Кадыров заявил о необходимости размещения системы ПВО в горах Чечни и на южных границах России

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Сегодня в горах Чечни и на южных границах России необходимо разместить базу противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 18 июля.

— В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО, — сказал он.

Отмечается, что политик предложил разместить базу на территории танковой части в Шалинском районе. В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что для защиты страны необходимо предпринять упреждающие тактические меры.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что четыре батальона «Ахмат» полностью укомплектованы личным составом. Речь идет о подразделениях «Север-Ахмат», «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат».

5 июля глава Чечни посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать. Такое заявление Кадыров сделал после слов украинского лидера о том, что Киев скоро вернет под свой контроль Лисичанск.