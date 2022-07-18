Кадыров заявил, что батальоны «Ахмат» полностью укомплектованы бойцами

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Четыре батальона «Ахмат» полностью укомплектованы личным составом. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Полк специального назначения «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата Кадырова при МО РФ укомплектован! В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, — сказал он.

Глава республики добавил, что батальоны «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат» также полностью укомплектованы. В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что решение о создании подразделений было принято министерством обороны России.

7 июля Рамзан Кадыров назвал своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни. По его словам, несмотря на то, что союзные силы освободили ЛНР, для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».

15 июля глава Чеченской республики опубликовал видео, на котором видны условия проживания солдат из состава ВСУ. По словам Кадырова, украинские боевики живут практически в условиях трудового фашистского лагеря.