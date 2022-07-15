﻿Кадыров опубликовал видео с условиями жизни солдат ВСУ

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которых видны условия проживания солдат из состава ВСУ. Кадры были обнародованы в пятницу, 15 июля.

По словам Кадырова, украинские боевики живут практически в условиях трудового фашистского лагеря.

— Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды, — написал глава Чечни на своей странице в Telegram.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: t.me/RKadyrov_95

7 июля Кадыров назвал своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни. По его словам, несмотря на то, что союзные силы освободили ЛНР, для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.