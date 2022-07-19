Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Первая на очереди — Польша»: Кадыров объявил о плане по демилитаризации НАТО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Первая на очереди — Польша»: Кадыров объявил о плане по демилитаризации НАТО
Фото: vk/ramzan

После окончания специальной военной операции на Украине необходимо начать демилитаризацию НАТО. Такое мнение высказал во вторник, 19 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша, — заявил он.

Кадыров также рассказал о встрече со своим помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым. Именно с ним глава Чечни и начал думать о демилитаризации всего альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого чеченский лидер заявил, что батальоны «Ахмат» полностью укомплектованы бойцами. Он отметил, что решение о создании подразделений было принято Министерством обороны России.

Он также назвал своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.

Польша Рамзан Кадыров НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте