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После окончания специальной военной операции на Украине необходимо начать демилитаризацию НАТО. Такое мнение высказал во вторник, 19 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша, — заявил он.

Кадыров также рассказал о встрече со своим помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым. Именно с ним глава Чечни и начал думать о демилитаризации всего альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого чеченский лидер заявил, что батальоны «Ахмат» полностью укомплектованы бойцами. Он отметил, что решение о создании подразделений было принято Министерством обороны России.

Он также назвал своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.