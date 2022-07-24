Футболист Варела покинул расположение «Динамо» и уехал из России

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Игрок московского футбольного клуба «Динамо» Гильермо Варела не будет участвовать в матче второго тура РПЛ против столичного «Торпедо». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе клуба.

— Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо», наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21 июня 2022 года, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Сине-голубые называют данное решение провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу, сообщает ТАСС. Вскоре стало известно, что Варела покинул расположение «Динамо» и улетел из России, сообщает «МАТЧ ТВ».

В мае защитник столичного футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры. Бывший игрок сборной России заявил, что на данном этапе планирует провести время со своей семьей. При этом Фернандес уточнил, что его отъезд из страны не стоит связывать с последними событиями в мире и непростым периодом в жизни столичного клуба.