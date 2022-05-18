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Футболист ЦСКА Фернандес приостановил карьеру и решил улететь в Бразилию

Араз Салехов
Спорт
Футболист ЦСКА Фернандес приостановил карьеру и решил улететь в Бразилию
Фото: Twitter / TeamRussia

Защитник столичного футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе команды.

— Я уже не могу больше давать всего того, что всегда отдавал во благо ЦСКА в прошлые годы... После матча с «Ростовом» (матч 30-го тура РПЛ состоится 21 мая — прим. «ВМ») я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, то вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб, — отметил спортсмен.

Бывший игрок сборной России заявил, что на данном этапе планирует провести время со своей семьей. При этом Фернандес уточнил, что его отъезд из страны не стоит связывать с последними событиями в мире и непростым периодом в жизни столичного клуба, отмечается в Telegram-канале ЦСКА.

До этого стало известно, что национальная сборная не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23. Помимо этого, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отстранить клубы из России от участия в еврокубках на сезон-2022/23.

Кроме того, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях в нынешнем сезоне. Так, УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

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