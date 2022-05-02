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УЕФА отстранил футбольные клубы из России от участия в еврокубках

Евгений Белоусов
Спорт
УЕФА отстранил футбольные клубы из России от участия в еврокубках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сборная России по футболу не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник, 2 мая.

Российские футболисты должны были выступить во втором по силе дивизионе в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. В результате изменений она автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Еще одним решением УЕФА отстранил клубы из России от участия в еврокубках на сезон-2022/23. При этом стране в таблице коэффициентов УЕФА будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую отечественные клубы набрали за последние пять лет, передает ТАСС.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

15 марта спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в просьбе о приостановке действия запрета УЕФА на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах под его эгидой. Стороны, как уточняется, не смогли договориться об ускоренной процедуре.

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