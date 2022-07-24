Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Долбануло по нервной системе»: Кудрявцева повторно заболела COVID-19

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Долбануло по нервной системе»: Кудрявцева повторно заболела COVID-19
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что повторно заболела коронавирусом.

— Сегодня 12-й день, и, наконец-то, тест показал одну полоску. Первый раз заболела ковидом полтора года назад, месяц в лежку и полгода страданий от постковида. Натура я мнительная и тревожная, поэтому меня долбануло тогда по нервной системе, впрочем, как и сейчас, — отметила она.

Кудрявцева считает, что заразилась ковидом по пути в Болгарию, ведь она провела несколько суток в дороге из-за пересадок. Так, телеведущая прилетела из Москвы в Стамбул, после чего провела целую ночь в аэропорту в Варне, а затем она добиралась на автомобиле до Бургаса. Подписчики пожелали телеведущей скорейшего выздоровления, сообщает StarHit.

В апреле у российской певицы Юлии Савичевой в четвертый раз диагностировали коронавирус. По словам 35-летней певицы, на этот раз у нее выявили штамм «омикрон».

В настоящее время она находится в самоизоляции под наблюдением врачей. Первый раз Савичева заболела коронавирусом в начале 2020 года во время поездки в Португалию.

Болезнь протекала довольно тяжело, хотя певице удалось избежать госпитализации. Коронавирусом переболели также муж артистки и их четырехлетняя дочь.

Здоровье Лера Кудрявцева Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте