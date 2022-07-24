«Долбануло по нервной системе»: Кудрявцева повторно заболела COVID-19

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Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что повторно заболела коронавирусом.

— Сегодня 12-й день, и, наконец-то, тест показал одну полоску. Первый раз заболела ковидом полтора года назад, месяц в лежку и полгода страданий от постковида. Натура я мнительная и тревожная, поэтому меня долбануло тогда по нервной системе, впрочем, как и сейчас, — отметила она.

Кудрявцева считает, что заразилась ковидом по пути в Болгарию, ведь она провела несколько суток в дороге из-за пересадок. Так, телеведущая прилетела из Москвы в Стамбул, после чего провела целую ночь в аэропорту в Варне, а затем она добиралась на автомобиле до Бургаса. Подписчики пожелали телеведущей скорейшего выздоровления, сообщает StarHit.

В апреле у российской певицы Юлии Савичевой в четвертый раз диагностировали коронавирус. По словам 35-летней певицы, на этот раз у нее выявили штамм «омикрон».

В настоящее время она находится в самоизоляции под наблюдением врачей. Первый раз Савичева заболела коронавирусом в начале 2020 года во время поездки в Португалию.

Болезнь протекала довольно тяжело, хотя певице удалось избежать госпитализации. Коронавирусом переболели также муж артистки и их четырехлетняя дочь.