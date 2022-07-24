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Двух мужчин застрелили в подмосковном Павловском Посаде

Евгений Белоусов
Происшествия
Двух мужчин застрелили в подмосковном Павловском Посаде
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Павловский Посад Карта всех событий

Тела двух местных жителей с огнестрельными ранениями обнаружили в городском округе Павловский Посад. Об этом в воскресенье, 24 июля, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— По данным следствия, 23 июля 2022 года на проселочной дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский-Посад, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в области туловища, — сказала представитель ведомства.

Второе тело было вскоре обнаружено в деревне Власово. Следователи и криминалисты устанавливают детали гибели обоих мужчин, а также выясняют личность причастного к их смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

В конце июня полицейские задержали в Свердловской области мужчину, который выстрелил в голову девочке. Так, в МВД поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Синячиха с огнестрельным ранением головы в больницу попала девочка 2011 года рождения.

Вскоре ее доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге. В ходе розыска правоохранители задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1972 года рождения.

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