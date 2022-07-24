Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водоросли и рис: названы пять привычек японских долгожителей

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Водоросли и рис: названы пять привычек японских долгожителей
Фото: Pexels

Япония — страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней продолжительностью жизни.

Некоторые привычки жителей Страны восходящего солнца помогают дожить им до весьма почтенного возраста. Так, японцы потребляют много ферментированной пищи, такой как мисо, натто, соя, темпе и соевый соус.

Все эти продукты помогают укрепить иммунную систему и облегчить пищеварение. Также жители Японии предпочитают остерегаться необработанных продуктов и есть органически выращенные местные продукты.

При этом любимый японцами рис снижает риск болезней сердца и сосудов. Некоторые исследователи считают, что рис вполне может заменить пшеницу, поскольку пшеничная мука увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, японцы много времени уделяют физической активности. Однако посещению спортзала они предпочитают долгие пешие прогулки, передает «МедикФорум».

Врач Юлия Андреанова назвала продукты, которые способны продлить жизнь. По словам медика, существует полезная еда, благодаря которой можно стать долгожителем. В первую очередь это крупы. Они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма.

Здоровье Япония секреты долголетия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте