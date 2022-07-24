Водоросли и рис: названы пять привычек японских долгожителей

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Япония — страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней продолжительностью жизни.

Некоторые привычки жителей Страны восходящего солнца помогают дожить им до весьма почтенного возраста. Так, японцы потребляют много ферментированной пищи, такой как мисо, натто, соя, темпе и соевый соус.

Все эти продукты помогают укрепить иммунную систему и облегчить пищеварение. Также жители Японии предпочитают остерегаться необработанных продуктов и есть органически выращенные местные продукты.

При этом любимый японцами рис снижает риск болезней сердца и сосудов. Некоторые исследователи считают, что рис вполне может заменить пшеницу, поскольку пшеничная мука увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, японцы много времени уделяют физической активности. Однако посещению спортзала они предпочитают долгие пешие прогулки, передает «МедикФорум».

Врач Юлия Андреанова назвала продукты, которые способны продлить жизнь. По словам медика, существует полезная еда, благодаря которой можно стать долгожителем. В первую очередь это крупы. Они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма.