Подмосковный приют опроверг данные о гибели 30 собак при пожаре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

При пожаре в приюте «Берта» в городском округе Щелково погибли только три собаки. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили владельцы учреждения.

— Да, у нас был пожар, сгорел навес, к несчастью, погибли три собаки, одна сейчас на лечении в Московской ветклинике! Завтра вынуждена поехать в прокуратуру и снова писать заявление на людей, несущих ложную информацию, — говорится в сообщении.

В приюте заявили, что их уже несколько лет пытаются «утопить», а сегодняшняя информация о 30 погибших в пожаре собаках — одна из подобных провокаций. Владельцы приюта поделились видео с последствиями пожара: на кадрах видно много живых питомцев приюта.

По версии владельцев, при пожаре пострадал лишь небольшой участок. Однако из-за огня упали столбы и соединились четыре вольера, отмечается на странице приюта в социальной сети «ВКонтакте».

24 июля СМИ сообщили, что пожар произошел в подмосковном приюте «Берта» из-за взрыва газовых баллонов. Сообщалось, что в результате якобы погибли 30 собак.