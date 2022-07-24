Москвичам рекомендовали шесть книг для чтения с детьми

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Главный библиотекарь Центральной библиотеки № 249 Зеленоградского округа Любовь Одудовская выбрала шесть книг, которые никогда не задерживаются на полках и не остаются без внимания юных читателей и их родителей.

Книжка «От мышиной норки до ядра Земли» Ирины Алымовой станет самым настоящим подарком для всех малышей. Она расскажет о строении Земли, археологических раскопках и объяснит, как важно беречь родную планету. В простых и понятных стихах и красочных иллюстрациях книжка удовлетворит любопытство маленьких почемучек.

«Божья коровка в городе» современной британской писательницы, поэтессы, драматурга и исполнительницы собственных песен Джулии Дональдсон — это увлекательная история о незадачливых грабителях, рассказанная в стихах от имени главной свидетельницы преступления — божьей коровки.

Для ребят постарше Одудовская советует серию книг «Кошачья школа» современного южнокорейского писателя Ким Чжинкена. В этом детском бестселлере рассказывается про школу, где дожившие до 15 лет кошки постигают разные науки, в том числе магию.

В книге Елены Ожич «Мой папа — мальчик» современный пятиклассник Миша случайно превращает папу, институтского преподавателя, в своего 11-летнего ровесника. Преодолевая множество испытаний, отец с сыном не только разрушают чары, но и становятся настоящими друзьями.

Подросткам рекомендуется ознакомиться с издательским проектом библиотек Зеленограда — книгой воспоминаний о жизни детей в период Великой Отечественной войны «Красные стеклышки».

А в фантастической повести Ларисы Романовской «Сиблинги» рассказывается о восьмерых подростках, обладающих сверхспособностями. Их собирают в тайной лаборатории на искусственной планете, на ребятах лежит особая миссия: их отправляют в прошлое, чтобы спасать людей и предотвращать катастрофы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Библиотекарь Светлана Денисова из центральной библиотеки № 21, расположенной в Войковском районе, выбрала шесть книг для дошкольников, учеников средних и старших классов.

Ученикам средних классов она посоветовала юмористическое произведение «Кошмар в сарае у бабы Вали», которое произвело фурор среди читателей соответствующего возраста.