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TAC: Американская армия столкнулась с серьезной угрозой ее существованию

Евгений Белоусов
В мире
TAC: Американская армия столкнулась с серьезной угрозой ее существованию
Фото: The U.S. Army

Американская армия столкнулась с острым недобором призывников. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

— Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана, — утверждает он.

По мнению Чанга, такие неудачи привели к разрушению имиджа института армии в США, которая теперь сталкивается с многочисленными обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.

Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором, считает эксперт, — сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв, передает РИА Новости.

Подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что западные генералы в своих интервью постоянно врут о реальном положении украинских войск в Донбассе. По его словам, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

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