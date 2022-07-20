AP: Пентагон столкнулся с нежеланием американцев служить в армии

Фото: Twitter / USNavy

Беспрецедентная нехватка новобранцев вынуждает Пентагон сократить численность армии. Об этом в среду, 20 июля, сообщило агентство Associated Press.

Согласно данным издания, американским вооруженным силам не будет хватать примерно десять тысяч человек. При этом, по словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на следующий год выглядят еще более мрачными.

Так, численность войск в этом году составит около 466,4 тысячи человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в 2023 году она и вовсе снизится до 445 тысяч. Как считают американские военачальники, такими темпами недобор достигнет 25 процентов уже к 1 октября.

Пентагон объясняет сложившуюся ситуацию тем, что частные компании предлагают военным куда более выгодные условия труда. Из-за этого Пентагон не в силах выстоять в конкуренции с бизнесом, передает РИА Новости.

Подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что западные генералы в своих интервью постоянно врут о реальном положении украинских войск в Донбассе. По его словам, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.