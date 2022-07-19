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Подполковник США обвинил западных генералов во лжи о положении ВСУ в Донбассе

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Подполковник США обвинил западных генералов во лжи о положении ВСУ в Донбассе
Фото: Unsplash

Западные генералы в своих интервью постоянно врут о реальном положении украинских войск в Донбассе. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

— Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов, — уточнил он.

По словам Дэвиса, российская армия обладает подавляющим преимуществом и на земле, и в небе. Поставки артиллерийских систем HIMARS не дали ожидаемого преимущества киевским силовикам. Они все еще несут сокрушительные потери, передает РИА Новости.

Капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян сообщил, что из переданных США Украине РСЗО HIMARS стреляют военнослужащие США и Великобритании.

Он назвал ложными заявления западных союзников Украины о том, что они обучают солдат ВСУ. Ераносян пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские боевики оказались не подготовленными к использованию западного вооружения и не смогли интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, поэтому перепродажа Киевом оружия на черном рынке предсказуема.

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