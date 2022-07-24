Музей Победы запустил онлайн-флешмоб ко Дню Государственного флага России

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цвета российского флага», акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 24 июля.

Так, 22 августа на сайте музея появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны. Принять участие во флешмобе смогут все желающие, для этого следует до 10 августа загрузить фото флага на портал музея.

Участникам предложили создать символический триколор своими руками. Например, изготовить коллаж, испечь торт или составить композицию из одежды.

Многочисленные фотографии 22 августа превратятся в красочную мозаику российского триколора на сайте музея. Частью виртуальной выставки станут наиболее креативные снимки: они посоревнуются за «Приз зрительских симпатий» в открытом онлайн-голосовании.

21 июля сообщалось, что более 130 произведений искусства пополнили фондовую коллекцию Музея Победы. Теперь в музее появились живописные и графические полотна, посвященные событиям Великой Отечественной и Второй мировой войнам.

Среди авторов — около 70 художников из разных частей России. Экспонатами также стали картины художников из Армении, Белоруссии, Украины, Эстонии и Литвы.