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Более 130 картин пополнили фонды Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
Более 130 картин пополнили фонды Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 130 произведений искусства пополнили фондовую коллекцию Музея Победы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— Картины, переданные музею, посетители смогут увидеть в различных художественных и тематических выставочных проектах, — заявила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Теперь в музее появились живописные и графические полотна, посвященные событиям Великой Отечественной и Второй мировой войнам. Среди авторов — около 70 художников из разных частей России. Экспонатами также стали картины художников из Армении, Белоруссии, Украины, Эстонии и Литвы.

Картины, написанные уже после войны, в 50–80-х годах XX века, рассказывают о мужестве и самоотверженности Красной армии и флота, о трудовом подвиге советского народа. Они выполнены в различных жанрах и техниках. Однако большинство картин относятся к историческому жанру.

Кроме того, посетители Музея Победы смогут увидеть графическое произведение из серии к дневнику Анны Франк, выполненное в технике акватинта членом Союза художников СССР, почетным членом Российской академии художеств Еленой Флеровой.

Накануне в Музее Победы открылась выставка в честь 125-летия со дня рождения маршала Василия Соколовского. В экспозиции представлено свыше 20 экспонатов, среди которых личные вещи Соколовского — мундир 1943 года с погонами, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, а также полевой фонарь производства США 1940-х годов.

Также сообщалось, что в Музее Победы откроется выставка в честь 80-летия с начала битвы за Кавказ. Посетители смогут увидеть личные вещи советского альпиниста Анатолия Багрова, который принимал участие в снятии фашистских вымпелов с восточной вершины Эльбруса.

Искусство Великая Отечественная война Музей Победы
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